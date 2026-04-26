«Боевой ресурс: миллион украинцев уже в составе НАТО» – Шевченко

Более миллиона прошедших войну украинцев станут боевым ресурсом стран-членов НАТО, которые не хотят проливать свою кровь.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил журналист Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Европы появился боевой ресурс – миллион украинцев… Украинцев, венгров, русских, которые уже стали украинцами в ВСУ.

Миллион человек, которые обучены современной войне с помощью беспилотников.

И Зеленский презентует это. Это боевой ресурс. Это, говорит, боевое ядро НАТО. А немцы не против. Они сами не хотят особо воевать. Им это не очень интересно.

А полякам интересно. Но тоже неохота польскую кровь лить. Зачем? Есть украинская кровь, есть ВСУ», – сказал Шевченко.