Буданов обложен со всех сторон и отправлен Зеленским на заклание – Бондаренко

Максим Столяров.  
27.04.2026 16:15
  (Мск) , Москва
Зеленский назначил экс-главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) главой своего офиса, чтобы повесить на него все проблемы, в том числе провал переговоров.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский назначил экс-главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) главой своего...

«Зеленский назначал Буданова главой офиса президента не для того, чтобы сделать нового Ермака. Ему ведь не дали возможности назначить ни одного своего человека. Буданову не дали возможности оставить в Главном управлении разведки ни одного своего советника.

Всех, кто были советниками Буданова, уволили, а некоторые уже даже отправились на фронт. Сам Буданов был поставлен в ситуацию, когда либо его отправляют полностью в отставку, либо же он переходит на другую должность», – сказал Бондаренко.

«Зеленский, отправляя Буданова на этот переговорный процесс, четко понимал, что этот переговорный процесс либо закончится провалом, и тогда на Буданова повесят провал переговорного процесса.

Либо же, если все-таки Зеленского заведут в какой-то глухой угол и придется все-таки что-то подписать и уйти с Донбасса, то тогда тоже это все будет возложено на Буданова, он тоже вел переговоры.

И таким образом Буданова специально отправили именно на заклание, что называется», – добавил он.

Напомним, накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Кирилл Буданов стал прямым политическим конкурентом своего шефа.

English version :: Читать на английском Буданов обложен со всех сторон и отправлен Зеленским на заклание – Бондаренко

