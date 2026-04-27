Экс-комбриг ВСУ: «Всего позора здесь не озвучишь – солдаты знать не хотят, за что воюют»

Украинских солдат пытками и принуждением заставляют выполнять боевые задачи.

Об этом в беседе с медиаэкспертом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Много простых людей, простых солдат, которые не понимают, за что они воюют. И понятие родины у каждого свое», – говорит Козел.

Он вспоминает свое общение в бытность комбригом с отказниками.

«У каждого своя проблема: у кого-то со здоровьем, у кого-то дома, кто-то не был в отпуске, кто-то принципиально говорит: «Вот депутаты воруют миллионы, миллиарды долларов, мой сосед служит в ТЦК, он уже построил себе дом, а я должен здесь воевать?». Это общегосударственная большая проблема», – сетовал экс-комбриг.

По его словам, после общения лишь часть пошла воевать, остальные отказались или дезертировали.

Затронул он и тему штурмовых полков, признав, что там решают вопрос «избиениями, подвалами, ямами», – отметив, что такая ситуация и в других подразделениях.

«Мы ведь не московиты, мы потомки славных казаков. И у нас такого позора не должно быть совсем. И то, что это есть, и то, что даже мы озвучиваем это в инфополе, то – простите меня – это часть того, что мы озвучиваем. А то, что реально есть, мы и часть не озвучиваем и не знаем даже», – заявил укро-офицер.

Он добавил, что из-за нехватки людей некого ставить командирами, а потому вынуждены назначать комбатами 22-23, а комбригами 29-летних.