Ипотека не отодвинет катастрофу: у России лишь один путь к спасению – депутат Госдумы
Россию может спасти от жилищного кризиса только строительство большого количества дешёвого жилья.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Жилищный кризис у нас и продолжается, он у нас и не останавливался. Он только нарастает. Потому что ипотечное жилье, на которое все уважаемые либералы (чуть не сказал – недоумки) молятся во власти, так это же не способ решения жилищной катастрофы.
У нас в стране более 60% населения бедно. Ипотека, даже семейная, даже льготная – это способ улучшения жилищного положения, ну, 20-25% общества. Простите, а остальных как будто не существует для уважаемого государства», – сказал Делягин.
«В ситуации, когда вы население искусственно удерживаете в искусственно созданной бедности и нищете, единственный способ решения жилищной проблемы – это либо бесплатное жилье, либо дешевое жилье в социальный найм.
Условно хрущевки. Брежневки, лужковки. Это железобетонное строительство, которое пошло с начала нулевых годов. Ну, собянинки уже нельзя говорить, потому что уже люди считают, что это издевательство. Хотя в Москве запретили строить слишком маленькое жилье, спасибо Собянину, спохватился.
Когда там студия 28 квадратов, и что, там современная молодежь будет размножаться? Перекантоваться можно, размножаться – нет», – жаловался депутат.
