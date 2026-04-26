Кризис разведданных: цели для дронов мельчают – Ширяев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С российской стороны наблюдается кризис банка целей для управляемых дронов, доходит до отчётностей об ударах по обычным АЗС.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В российской армии в основном все удары в оперативной полосе, до 100-150 км, управляемый дрон я имею в виду. В результате кампании ведутся – разведка не дотягивает, нет банка целей, как у американцев с Израилем, которые приехали в Иран, и у них список гигантский. В результате мы видим, что кампании хаотические – сначала это бомбим, теперь вот это. Правда, продолжается охота за локомотивами. Но всё-таки размазывается вся сила удара по широкой номенклатуре целей, которая не всегда адекватна», – отметил он.

«Удары уже наносятся по АЗС – ну, что это такое? Я понимаю украинские удары по Усть-Луге... И эти АЗС вставляются в отчёты, совсем планка опустилась. Это говорит о недостатке целей, о худых банках данных [итогом станет вылет для устранения двоек-троек?] – да. А в начальном этапе дроны выполняли роль тяжёлой артиллерии, а этим летом дроны начнут охотиться уже за людьми, уже начнут выполнять роль пулемётов», – полагает Ширяев.

Пока что личный состав – сопутствующая цель, когда дрон не может вернуться, но уже летом может всё измениться.

«Мы видим, что дроны всё более и более дробные задачи выполняют, и их самих в то же время становится больше», – добавил эксперт.

