Лондон формирует новый блок для войны с Россией

Игорь Шкапа.  
27.04.2026 10:57
  (Мск) , Киев
Британия инициирует создание для ряда европейских стран так называемого «оборонного банка», из которого будет финансироваться подготовка к войне с Россией.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство изучает планы по созданию возглавляемого Великобританией «оборонного банка» для перевооружения своих североевропейских союзников против Владимира Путина», – говорится в статье.

Ссылаясь на свои источники, издание указывает, что речь идёт о деньгах на Объединенные экспедиционные силы — их создадут 10 североевропейских стран НАТО.

Приоритетом объявляются «совместные проекты по сдерживанию российской агрессии на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море».

При этом первый морской лорд Великобритании генерал Гвин Дженкинс заявил, что «необходимо выйти за рамки простой коалиции и стать постоянными объединенными силами, способными противостоять потенциальным угрозам со стороны Москвы».

