Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесские приключения мовного инспектора-гея из Киева Александра Леоненко продолжаются. Напомню, что ТЦК стреножили его, когда он приставал к прохожим «чому нэ на мови?». В военкомате он заявил, что «умирать должна одесская вата, а не люди с тонкой душевной организацией», а также объявил сбор средств на откуп от армии.

В итоге полковой женой в ВСУ он провел около года, после чего загремел в психушку, откуда вновь принялся «телеграфировать» — хочу, мол, жить в Одессе, «но здесь меня ненавидят за сексуальную ориентацию, нежелание быть военным и за активные действия по дерусификации». Намекал на самоубийство — э-э-эх, не срослось.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

И вот Леоненко сообщил, что вышел из дурдома. И первое, чем озаботился — сносом Аллеи Славы (заодно и продемонстрировал свои «краеведческие» знания):

«Одесса! Кто может подсказать мне конкретный четкий адрес этой локации? Это возле Ланжерона и парка Шевченко. Пишу обращение в одесскую мэрию и полицию с требованием убрать этот незаконный русскоязычный хлам».

Аллея Славы — священное для одесситов место, которое они даже с закрытыми глазами найдут. Мемориал, увековечивающий память советских моряков, павших при защите и освобождении города в годы Великой Отечественной войны. Именно тут проходили многотысячные шествия Бессмертного полка. И этот бесконечный поток людей нельзя было сравнить ни с одним шабашем в вышиванках и ни с одним местным «майданом», сколько бы нацисты не воняли и не создавали картинку. Горы цветов на монументе доходили до высоты человеческого роста.

Нацисты глумятся над Аллеей Славы с весны 2022-го: замазывают краской плиты с названиями городов-героев — Москвы, Ленинграда, Севастополя, топчут братские могилы героев обороны Одессы — летчиков, морских пехотинцев, капитанов кораблей, подводников, пограничников. Снесли последние таблички советским городам-Героям! Центральная фигура мемориала — памятник Неизвестному матросу, у подножия которого горит Вечный огонь. Пока горит — нацисты постоянно требуют его отключить.

Вот и Леоненко озаботился. Это так теперь лечат?..

Впрочем, начались традиционные сезонные корчи нечисти перед 9 Мая. Потому что все они — п-сы, сэр.