Ролик с угрозой совершить убийство детей в одной из школ Тернополя записал неизвестный в военной форме, скрывая своё лицо.

«Я уже готов. У меня есть оружие, патроны и пара гранат», – говорит он.

Молодчик пояснил, что хочет отомстить землякам, которые покорно восприняли планы властей о снижении возраста мобилизации.

Несколько дней назад губернатор Тернопольской области Тарас Пастух выступил с радикальной инициативой – ставленник Зеленского предлагает немедленное снижение мобилизационного возраста. Уже в ближайшее время принудительному призыву в ВСУ будут подлежать молодые люди с 18 лет, а с 2027 года этот порог снизят до 16 лет.