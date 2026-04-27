Офицер ВСУ: Русские планируют выбить нас из всех городов Донбасса к концу лета

Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил участник картельной операции против ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Краматорске, да, потоскливей стало существенно. Я молчу за Констаху. Я практически уверен, что план летнего наступления россиян – эта агломерация. Я примерно понимаю, как они планируют это дело реализовать. Я так подозреваю, что они планируют за весенне-летнюю компанию взять под контроль все города Донбасса, именно все, и на этой гордой ноте заявить о том, что они всех победили», – сказал укро-офицер.

По его словам, ВС РФ нацелились на ключевые высоты вокруг Славянска и Краматорска.

«Выйти они сюда имеют все шансы, имея тотальное господство в воздухе. Я полагаю, что они ждут, когда зелёночка более-менее плотно накроется, чтобы их пехота имела больше шансов выжить».

Он говорит, что в ВСУ понимают, чем это чревато, а потому пытаются удержать эти высоты.

«Им не нужно в лоб брать эти так называемые крепости. Им надо забраться на эти углы и блокировать. Там же ещё речка Казённый Торец. Её не перепрыгнешь с разбега всё-таки. И это пойма. И там будет всё видно и всё простреливаться».

Он предупреждает, что по воздуху фактически заблокированную группировку ВСУ в этом случае снабжать особо не получится.