Офицер ВСУ: Русские планируют выбить нас из всех городов Донбасса к концу лета
Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация в Славянско-Краматорской агломерации.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил участник картельной операции против ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Краматорске, да, потоскливей стало существенно. Я молчу за Констаху. Я практически уверен, что план летнего наступления россиян – эта агломерация. Я примерно понимаю, как они планируют это дело реализовать. Я так подозреваю, что они планируют за весенне-летнюю компанию взять под контроль все города Донбасса, именно все, и на этой гордой ноте заявить о том, что они всех победили», – сказал укро-офицер.
По его словам, ВС РФ нацелились на ключевые высоты вокруг Славянска и Краматорска.
«Выйти они сюда имеют все шансы, имея тотальное господство в воздухе. Я полагаю, что они ждут, когда зелёночка более-менее плотно накроется, чтобы их пехота имела больше шансов выжить».
Он говорит, что в ВСУ понимают, чем это чревато, а потому пытаются удержать эти высоты.
«Им не нужно в лоб брать эти так называемые крепости. Им надо забраться на эти углы и блокировать. Там же ещё речка Казённый Торец. Её не перепрыгнешь с разбега всё-таки. И это пойма. И там будет всё видно и всё простреливаться».
Он предупреждает, что по воздуху фактически заблокированную группировку ВСУ в этом случае снабжать особо не получится.
«Цена вопроса – 2-3 месяца осады, и всё. Сдаваться вряд ли кто-то будет. Но то, что закончится БК, закончится снабжение, закончится боевой дух… оборонять, находясь в полной блокаде. Такой план противника. И, если честно, в условиях нынешнего командования, я не представляю, как ему противодействовать, потому что, повторюсь, при тотальном господстве в воздухе, это практически нереально», – резюмировал Бекренев.
