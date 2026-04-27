Офицер ВСУ: «В украинских штабах волосы встают дыбом от новых назначений»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Украины Михаил Федоров, более трех месяцев находящийся на своей должности, расставляет на военные должности людей, далеких от армии.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил участник картельной операции против ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У моих контактов из штабов волосы дыбом стоят от того, что происходит. Но у них там от своих дел стоят дыбом. То есть, они в шоке от персонажей, которые назначаются на всякие должности, понятия не имеющие о сути вопросов, на которые их поставили», – сказал Бекренев.

По его словам, министр обороны Федоров назначил на должность генерального инспектора ВСУ человека, не понимающего, что представляет собой армия.

«У меня была беседа с двумя моими контактами, которые понимают, что там происходит в министерстве. Оба были в шоке в первую очередь от тех кадровых назначений, которые происходят им. По их мнению, лучше не будет, интеллигентно выражаясь… Должность генерального инспектора подразумевает, что человек должен знать всё, что происходит в армии и понимать. Я был не в восторге от предыдущих всех. Я думал, что Галушкин – это днище, тот же Вронченко. Но, оказывается, эти ребята дна не знают, оно глубоко ещё где-то ниже», – отметил офицер.

Он считает, что пока позитива за время пребывания Федорова на должности не увидел.