Офицер ВСУ: «В украинских штабах волосы встают дыбом от новых назначений»

Игорь Шкапа.  
27.04.2026 12:54
  (Мск) , Киев
Министр обороны Украины Михаил Федоров, более трех месяцев находящийся на своей должности, расставляет на военные должности людей, далеких от армии.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил участник картельной операции против ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У моих контактов из штабов волосы дыбом стоят от того, что происходит. Но у них там от своих дел стоят дыбом. То есть, они в шоке от персонажей, которые назначаются на всякие должности, понятия не имеющие о сути вопросов, на которые их поставили», – сказал Бекренев.

По его словам, министр обороны Федоров назначил на должность генерального инспектора ВСУ человека, не понимающего, что представляет собой армия.

«У меня была беседа с двумя моими контактами, которые понимают, что там происходит в министерстве. Оба были в шоке в первую очередь от тех кадровых назначений, которые происходят им. По их мнению, лучше не будет, интеллигентно выражаясь… Должность генерального инспектора подразумевает, что человек должен знать всё, что происходит в армии и понимать.

Я был не в восторге от предыдущих всех. Я думал, что Галушкин – это днище, тот же Вронченко. Но, оказывается, эти ребята дна не знают, оно глубоко ещё где-то ниже», – отметил офицер.

Он считает, что пока позитива за время пребывания Федорова на должности не увидел.

«Дурдом, который был, ни в чём не поменялся», – добавил Бекренев.

