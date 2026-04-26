«Подминают наш мелкий и средний бизнес – этнические диаспоры стали хозяевами страны!» – Делягин

Максим Столяров.  
26.04.2026 20:51
  , Москва
Просмотров: 737
 
Бизнес, Дзен, Дискриминация, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Российский малый и средний бизнес склоняется к сотрудничеству с этническими диаспорами, которые освобождены от налогов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Малый й средний бизнес говорит: налоги платить невозможно, не получается. Идеальный удар по ним: люди меньше потребляют, спрос падает, ещё и налогово-административные расходы выросли», – сказал Делягин.

«Значит, надо уйти в тень. Потому что есть ведь этнические диаспоры, они налоги не платят вполне законно. Вот только что группа генералов внесла закон от Единой России, что если мигрант получил гражданство, но не встает на воинский учет, то его гражданства лишают.

Так они внесли, потом что-то с ними сделали, что-то им объяснили, и они отозвали законопроект. Потому что вот есть этнические диаспоры, им не нужно служить в армии, им не нужно платить налоги, они хозяева страны. Насколько можно предположить по практике.

А вы, податное население, терпите и, так сказать, радуйтесь и благодарите начальство за то, что оно с вами вытворяет. Не бухтите», – жаловался депутат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить