Рецепт завершения войны от майданщика – удары по особнякам Зеленского и подельников
Простые украинцы хотят завершения войны, поскольку именно они, а не власти страдают от последствий обстрелов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гнап обращает внимание, что за время войны, ни одна ракета или дрон не прилетели в Кончу-Заспу, элитный поселок под Киевом, где живет вся украинская знать и «построено имение для президента Зеленского с его друзьями».
«На это село, где живет вся так называемая наша элита, правящая верхушка, ни разу не упало ни одной ракеты русской, ни одного «Шахеда» туда не прилетело. И я более чем уверен, что и этой ночью туда ничего не прилетит. Русские беспилотники и ракеты будут лететь в дома простых украинцев этой ночью. То есть вот вам, друзья, такова война», – резюмировал Гнап.
