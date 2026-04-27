Простые украинцы хотят завершения войны, поскольку именно они, а не власти страдают от последствий обстрелов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гнап обращает внимание, что за время войны, ни одна ракета или дрон не прилетели в Кончу-Заспу, элитный поселок под Киевом, где живет вся украинская знать и «построено имение для президента Зеленского с его друзьями».