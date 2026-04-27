…а теперь еще раз выдыхаем и читаем: в Одессе СБУ задержала 11-летнего ребенка. Вам не показалось — 11-летнего.

Школьника обвиняют в планировании теракта — цитируя гестапо, «массового расстрела одноклассников для достижения «справедливой цели», защиты родственников от расправы, «наказания виновных» и оскорблявших его в школе».

Что ж, «колумбайны» случаются по всему миру. К ужасу, к сожалению…

Однако каков мотив мальчика, приписанный ему в СБУ?!. Опять цитирую:

«Разоблачен ученик на этапе его вербовки рашистами. Установлено, что российские спецслужбы планировали отправить ему почтовую посылку с огнестрельным оружием и охотничьим ножом. Это оружие мальчик должен был использовать для массового убийства учеников своего лицея».

Одновременно с этим был задержан и 15-летний подросток, но уже в Кировоградской области.

«Российские спецслужбы подталкивали школьника не только к совершению теракта, но и к совершению самоубийства сразу после «основного преступления». Таким образом рашисты надеялись избавиться от «лишних свидетелей». Задокументировано, как он получил задачу от куратора из России на изготовление самодельной бомбы из подручных средств», — сообщили в гестапо.

В СБУ добавили, что готовую взрывчатку подросток должен был принести в школу и взорвать на перемене. Кроме того, «по инструкции врага», ему велели взять с собой ружье и охотничий нож деда, «чтобы самостоятельно добить уцелевших».

Зачем… зачем я это вижу??? А зачем «кураторам из РФ» расстреливать детей?

Еще вопрос: а что должно было быть написано на русской посылке: «Москва, Кремль, пароль «балалайка», кокаинум, куратор Иван Данко»?..

Все это было бы смешно, если бы не так страшно — подростку грозит 10 лет тюрьмы, а за 11-летнего срок, видимо, придется мотать родителям.

Иногда кажется, что в СБУ по-настоящему сошли с ума. Вернее, уже не кажется.