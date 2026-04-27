Семья вурдалаков — блогерша из Одессы спалила клан миллионеров ТЦК

Бандюгана и телефонного мошенника из Днепропетровска Комарова, расчлененного на Бали, вычислили по фото, которые выкладывала его девушка. Полку «хероев» прибыло — на этот раз разоблачить изверга помогла блогерша из Одессы Алина. Только подозреваю, что расчленить его захочет еще большее количество людей.

Итак, Алина, во всех местах надутая силиконом, годами демонстрировала жизнь класса «Люкс» — Мальдивы, дорогие апартаменты, тачки, бриллианты, меха и прочий лавандовый раф на лавандовом поле. А иногда — и спонсора красивой жизни, своего избранника, лицо которого неизменно перекрывала смайлами (сердечками — ми-ми-ми). А журналисты его возьми и вычисли — по татуировке. А места проживания пары — по «царским» интерьерам.

Итак, знакомимся: жених Алины — Богдан Васькевич, за плечами которого восемь лет службы в разных ТЦК Одессы и области. Во владении — автопарк на миллионы и квартиры на берегу моря в Одессе, одна из которых — площадью 145 квадратных метра (местные риелторы оценили ее в 20 миллионов гривен).

Спалилась же Алина на фото из премиального львовского отеля и SPA-комплекса Emily Resort, ночь в самом дешевом номере которого стоит 12 тысяч гривен (около 300 у. е.). В шикарном номере душегуб делал ей предложение руки и сердца. Чего никогда не смогут сделать миллионы могилизированных мужиков, а их родные всю жизнь обречены умываться слезами.

Чтобы не сильно привлекать внимание санитаров и не соперничать со скандальным военкомом Борисовым, имущество Васькевича частично было оформлено на его родного дядю — Игоря Рожко. В прошлом — скромного учителя истории (укро-история — это диагноз), а последние восемь лет… трам-пам-пам пам — также сотрудника больших и малых ТЦК Одесской области!

Васькевич «ишо молод», отсюда вопрос — как он столь стремительно сделал карьеру? Але-ап! — отец нашего вундеркинда — военком Овидиопольского ТЦК Аркадий Васькевич! Владелец большего, чем свечной заводик.

«Речь идет о трех квартирах, шести автомобилях, двух парковочных местах и коттедже у моря, общая стоимость которых может достигать 50-ти миллионов», — сообщают журналисты «Слiдство. Iнфо».

Они же уточняют, что «уголовное производство по Васькевичам, открытое ГБР, сначала активно расследовалось, однако впоследствии темпы замедлились».

И все же, по версии ГБР, старший Васькевич «наладил механизм получения средств при содействии в уклонении от призыва по мобилизации, после чего им лично и по его указанию приобретен ряд недвижимого имущества и транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрированы на членов семьи и близких лиц».

Таким образом клан вурдалаков Васькевичей уже догоняет военкома Борисова в чартах.

И напоследок задачка для самых маленьких: только Васькевичи должны болтаться на деревьях повешенными, или инстаграмщица Алина тоже?

Надеюсь, родичи могилизированных это когда-нибудь решат. Сами.