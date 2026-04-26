Системные удары по инфраструктуре не приводят к катастрофическим последствиям – экономист-иноагент

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обоюдные удары сторон по энергетической инфраструктуре приводят к издержкам бизнеса, но сама экономика реагирует на ущерб гораздо гибче, чем предполагалось.

Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявил покинувший Россию экономист-иноагент Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Интенсивность ударов не снижалась, но НПЗ чинят примерно в том же темпе. Что касается серии атак на экспортную инфраструктуру, рано судить, но отгрузки быстро восстанавливаются, при выведении из строя отдельных причалов, нефть переориентируется на другие. Но пока так уверенно, как с НПЗ, не видно, чтобы что-то радикальное происходило. Но в целом и война с Ираном, и российские удары по энергетической инфраструктуре, и удары по российским НПЗ демонстрируют, что экономика гораздо быстрее восстанавливается и гибче реагирует, чем многие думали», – отметил он.

«То, что это повышает издержки, другой разговор, огромное количество объектов защищается, отвлекается внимание, бизнес несёт издержки. Но в плане того, чтобы вывести из строя, повлиять на систему – с большими ударными мощностями в плане ракет Россия так и не смогла системно разрушить украинскую гораздо меньшую энергоинфраструктуру в плане снабжения электричеством», – указал Некрасов.

«Хотя бы на основании этого факта можно предположить, что в целом, по крайней мере, пока какого-то такого разрушения прям производственных цепочек, чтобы это дало по экономике существенный ущерб, пока не наблюдается», – добавил иноагент.

