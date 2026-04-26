Украина установила рекорд двух столетий по потерям населения – New Statesman

Украину, население которой за три десятилетия сократилось в 2,5 раза, можно считать мировым лидером по депопуляции за XX и XXI века.

Западные данные прокомментировал в эфире своего видеоблога киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас вымирание населения – украинцев осталось уже около 20 миллионов. Причем это не Соловьев или Симоньян вещают, это говорит главный редактор издания New Statesman. Это феноменальные потери по масштабам XX и XXI века, я думаю, они будут рекордными за эти два столетия, даже спустя десятилетия», – указал Золотарев.

«Вряд ли у Украины появится конкурент в плане того, как ухайдокать, привести страну с 52 миллионами населения к депопуляции и превращению в страну массовой эвакуации населения», – добавил он.

Напомним, накануне отставной американский офицер Станислав Крапивник заявил, что из-за активного использования насильно мобилизованного «пушечного мяса» потери Украины могут быть вдесятеро выше российских.