Украина установила рекорд двух столетий по потерям населения – New Statesman
Украину, население которой за три десятилетия сократилось в 2,5 раза, можно считать мировым лидером по депопуляции за XX и XXI века.
Западные данные прокомментировал в эфире своего видеоблога киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас вымирание населения – украинцев осталось уже около 20 миллионов. Причем это не Соловьев или Симоньян вещают, это говорит главный редактор издания New Statesman.
Это феноменальные потери по масштабам XX и XXI века, я думаю, они будут рекордными за эти два столетия, даже спустя десятилетия», – указал Золотарев.
«Вряд ли у Украины появится конкурент в плане того, как ухайдокать, привести страну с 52 миллионами населения к депопуляции и превращению в страну массовой эвакуации населения», – добавил он.
Напомним, накануне отставной американский офицер Станислав Крапивник заявил, что из-за активного использования насильно мобилизованного «пушечного мяса» потери Украины могут быть вдесятеро выше российских.
English version :: Читать на английском Украина установила рекорд двух столетий по потерям населения – New Statesman
