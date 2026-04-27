«Украина возобновила торговлю с врагом!» – майданщик о молчании укро-СМИ
Украинские СМИ старательно замалчивают, что по нефтепроводу «Дружба» вновь будет идти российская нефть.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Путин доволен, потому что на днях пришла новость, что Украина возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба», – сказал Гнап.
Его больше всего поразило, что украинские медиа, сообщив об этой новости, сделали акцент на возобновлении прокачки нефти и том, что Венгрия перестанет блокировать кредит от Евросоюза. При этом практически никто не стал указывать, что это российская нефть.
Гнап объясняет это тем, что практически все украинские СМИ – провластные, потому что сидят либо на прямых зарплатах от режима, либо опасаются, что их журналисты будут бусифицированы, а потому решили, что лучше не напоминать, чья нефть пойдет в Венгрию и Словакию.
«Хотя, по сути, Украина восстановила торговлю с неприятелем. Абсурд, казалось бы. Я задавал у себя в канале вопрос: а почему молчат так называемые турбо-патриоты, государственники мощные? Что они, что у них с лицом? Где все эти Петровы, Ивановы, политтехнологи офиса президента? Что там господин Портников, тоже государственник большой? Он, может, не очень любит Зеленского, но ведь он государственник и патриот диванный, который готов воевать до конца чужими руками. Где все эти патриоты? Почему они молчат?» – указывает Гнап.
