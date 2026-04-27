Военный омбудсмен Украины: ВСУшники на позициях впадают в апатию

На Украине продолжается громкий скандал, который вызван обнародованием фотографий голодных ВСУшников на позициях, которые выглядели как ходячие скелеты.

Так, военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова говорит, что ей было известно о ситуации и ранее, но она якобы пыталась решить вопрос без огласки, «чтобы не подвергать опасности бойцов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На мой взгляд, подобные ситуации – часто следствие несвоевременно принятых решений о выводе военнослужащих, их ротации или улучшении тактической ситуации на конкретном участке. Продолжаются проверки. До их окончания называть виновных преждевременно», – сказала Решетилова в интервью «Украинской правде».

Впрочем, спохватившись, что сболтнула лишнего, она тут же стала фактически опровергать свои слова, что такие ситуации бывают часто.

«Не хотела бы, чтобы у общества создалось впечатление, что это типичная ситуация: почти за 1,5 года моей работы это вторая жалоба на абсолютное отсутствие логистики на позиции. Предыдущая была летом прошлого года, кстати, на том же направлении. Жена одного из военнослужащих Сил ТРО так же мне послала его фото, на котором была видна существенная потеря веса и истощения. После моего обращения усилиями 92 бригады позиция была разблокирована, бойцам доставили воду и еду, их вывели на восстановление в течение недели. Обычно командиры контролируют логистику, я видела даже, как побратимы к отправке готовили суши, шашлык и торт на день рождения», – включает антикриз омбудсмен.

По ее словам, согласно приказу главкома ВСУ, максимальное пребывание военнослужащего на позиции – 15 дней.

«Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют своей ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении», – описывает ситуацию собеседница издания.

Она добавила, что ее офис проводит масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях.