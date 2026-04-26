Киев может пойти на переговоры в Азербайджане, «если Россия будет готова к дипломатии».

Об этом заявил просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский на встрече в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ну и очень важно, что мы проговаривали и мирные усилия для Украины, очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну.

Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса, мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам.

У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», – заявил Зеленский.