«Докладывайте, что все пропали без вести»: ВСУшники хитрят, чтобы отступить с позиций
Украинские военные зачастую вынуждены удерживать позиции вопреки здравому смыслу, а потому придумывают разного рода отговорки, чтобы сбежать.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть, например, подразделения, которые спокойно по неинтенсивным направлениям стояли 3 года и даже не заморочились с тем, чтобы подготовиться к новым реалиям войны. Когда на Запорожском направлении активизировался противник, в некоторых бригадах не было ни одного батальона беспилотных систем. Три года они спокойно приезжали на свои позиции на машинах. А когда произошло так, что по машинам начали бить FPV, для них это был шок, и они уже сразу решили отступать.
Солдат – менее ответственный, это ответственность командиров разного уровня. И если ты как командир не смог объяснить солдату, не смог его мотивировать, ты тоже должен чувствовать ответственность. На том же Запорожском направлении один из комбатов сообщает: «У меня все 300, нам надо отходить». Обманывая, конечно, потому что не все у него были ранены», – говорит Решетилова.
В то же время она отмечает, что есть приказы держать позиции до последнего даже если нет военной целесообразности это делать.
«Командиры вынуждены обманывать, что удерживают эти позиции. Я неоднократно слышала – «докладывайте, что у вас все пропали без вести, позиция отсутствует, и по тихому выводите военнослужащих». У меня была история, когда в одном населенном пункте оставалось 12 военнослужащих, фактически уже находившихся в окружении. Командир бригады сам привлек внимание к ситуации – хочет вывести людей, но не может достучаться до высшего командования.
Я звоню командиру корпуса, спрашиваю: «Вы видите военную целесообразность?». Он говорит: «Военной целесообразности нет». Я звоню выше: «Вы видите военную целесообразность?». Говорят: «Военной – нет. Возможно, есть политическая». А когда звонишь уже в Генштаб, они, возможно, даже не знают об этой точке», – описывает омбудсмен бардак, царящий в украинской армии.
