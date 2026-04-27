«Докладывайте, что все пропали без вести»: ВСУшники хитрят, чтобы отступить с позиций

Украинские военные зачастую вынуждены удерживать позиции вопреки здравому смыслу, а потому придумывают разного рода отговорки, чтобы сбежать.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявила военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Есть, например, подразделения, которые спокойно по неинтенсивным направлениям стояли 3 года и даже не заморочились с тем, чтобы подготовиться к новым реалиям войны. Когда на Запорожском направлении активизировался противник, в некоторых бригадах не было ни одного батальона беспилотных систем. Три года они спокойно приезжали на свои позиции на машинах. А когда произошло так, что по машинам начали бить FPV, для них это был шок, и они уже сразу решили отступать.

Солдат – менее ответственный, это ответственность командиров разного уровня. И если ты как командир не смог объяснить солдату, не смог его мотивировать, ты тоже должен чувствовать ответственность. На том же Запорожском направлении один из комбатов сообщает: «У меня все 300, нам надо отходить». Обманывая, конечно, потому что не все у него были ранены», – говорит Решетилова.