Экс-глава ЦРУ: «Украина для русских – настоящая лаборатория будущей войны»

Даже если «тупые» иранские дроны доставили столько проблем американцам, можно только представить, что может ждать при столкновении с модернизированными российскими «Геранями».

Об этом на канале «The Cipher Brief» заявил бывший глава ЦРУ отставной генерал Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В первую очередь, мы должны признать, что реальный тестовый пример – это не Иран, это Украина. Это и есть лаборатория будущей войны, и в ней уже есть намёки на то, что действительно грядёт, что будет по-настоящему угрожающим. А именно – автономные системы, а не только дистанционно управляемые. Но даже в Персидском заливе мы видели, как Иран использовал эти тупые беспилотники «Шахеды», – отметил он.

«И причина, по которой я называю их «тупыми», заключается в том, что они не управляются дистанционно, у них нет коммуникационной архитектуры, позволяющей ими управлять на более длительном расстоянии, они могут работать только в режиме прямой видимости, в отличие от русских, которые используют иранские «Шахеды», но усовершенствовали их и управляют ими дистанционно. Но даже там они создают реальные проблемы», – тревожился Петреус.

