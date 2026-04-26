«Китай может брать Тайвань хоть сейчас!» – американский аналитик

Максим Столяров.  
26.04.2026 18:41
  (Мск) , Москва
Несколько лет войн на Украине и Ближнем Востоке привели к тому, что американские запасы оружия безнадёжно истощились, и теперь США не могут защитить даже Тайвань.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень запасов [оружия у США] на данный момент очень низкий. А темпы производства новых продуктов настолько низкие, что потребуется еще 5-6 лет, чтобы восстановить их запасы.

Настолько, что США не смогут справиться с геополитическими угрозами со стороны крупных держав, то есть России и Китая.

Если бы Китай действительно захотел захватить Тайвань военным путем, они могли бы сделать это прямо сейчас. А США не смогли бы ничего с этим поделать», – отметил Слебода.

«Потому что на данный момент у них нет огневой мощи, у них просто не хватает боеприпасов. Они опустошили запасы между Украиной и Ираном. Вот уже два года подряд мы сражаемся с хуситами, а теперь и с Ираном.

Мы верим, что можем производить по запросу всякую ерунду из их современного военно-промышленного бутика, который, как оказалось, не справляется с поставленной задачей», – добавил он.

