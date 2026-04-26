«Китай может брать Тайвань хоть сейчас!» – американский аналитик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несколько лет войн на Украине и Ближнем Востоке привели к тому, что американские запасы оружия безнадёжно истощились, и теперь США не могут защитить даже Тайвань.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Уровень запасов [оружия у США] на данный момент очень низкий. А темпы производства новых продуктов настолько низкие, что потребуется еще 5-6 лет, чтобы восстановить их запасы. Настолько, что США не смогут справиться с геополитическими угрозами со стороны крупных держав, то есть России и Китая. Если бы Китай действительно захотел захватить Тайвань военным путем, они могли бы сделать это прямо сейчас. А США не смогли бы ничего с этим поделать», – отметил Слебода.